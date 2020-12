Denise und Sascha reden Klartext! Zwischen der Pferdewirtin und dem Zeitsoldaten hat es während der Bauer sucht Frau-Hofwoche ganz schön gefunkt. Danach näherte sich Denise allerdings auch ihrem Bewerber Nils Dwortzak an, den sie in der ersten Folge rauswarf – aber die Gefühle für Sascha waren scheinbar stärker: Sie kam mit dem Niedersachsen zusammen und überlegte sogar, ihren Hof aufzugeben und zu ihm zu ziehen. Doch haben sie ihre Pläne inzwischen realisiert?

Achtung, Spoiler!

Das wollte auch Inka Bause (52) bei der großen Wiedersehenssendung wissen, die bereits auf TVNOW zu sehen ist. Daraufhin gab Denise aber schnell Entwarnung. Zwischen ihr und Sascha habe es zwar gut gepasst, doch dann sei das Vertrauen kaputt gegangen. "Ein ganz großes Thema war die Eifersucht", erklärte Sascha. Er habe immer wieder auf Denise' Handy geguckt, auf dem hin und wieder auch Nachrichten von Nils eintrudelten, mit dem die Blondine weiterhin Kontakt hielt. "Das ist etwas, das mich sehr belastet und auch diese Eifersucht immer höher getragen hat. Es ist in meinen Augen wieder so die Angst gewesen, sie durch so etwas zu verlieren, weil er eben vier Tage da war, an denen sie ein bisschen angebandelt haben", führte der 29-Jährige weiter aus. Denise habe ihm daraufhin gesagt, dass sie Zeit für sich brauche: "Der jetzige Stand ist bei mir, dass ich halt sage, dass das für die Zukunft nicht geht."

Für Sascha ist der Kampf um Denise aber noch nicht vorbei: "Ich habe bis jetzt nicht aufgegeben und ich schreibe ihr auch immer noch jeden Tag Romane, weil ich sie echt über alles liebe." Dabei scheint sich die Bio-Bäuerin inzwischen wieder mehr für Nils zu interessieren: Die beiden verbrachten erst vor wenigen Tagen einen gemeinsamen Grillabend.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sascha und Denise bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige

TVNOW Denise und Sascha bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige

TVNOW Nils und Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de