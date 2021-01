Gwyneth Kate Paltrow (48) und ihr Ehemann Brad Falchuk (49) halte sich zusammen fit! Die hübsche Schauspielerin ist bekannt dafür, großen Wert auf eine gesunde Ernährung und einen sportlichen Lebensstil zu legen. Auf ihrem Lifestyle-Blog "Goop" lässt sie ihre Fans schon seit einigen Jahren an ihren Erkenntnissen für eine in ihren Augen gesündere Lebensweise teilhaben. Offenbar konnte Gwyneth jetzt auch ihren Partner Brad davon überzeugen!

Am vergangenen Mittwoch wurden die beiden Turteltauben, die seit September 2018 verheiratet sind, nach einem gemeinsamen Work-out beim Verlassen eines privaten Sportstudios in Kalifornien von Paparazzi abgelichtet. Auf den Aufnahmen, die von ihnen auf dem Weg zu ihrem Auto gemacht wurden, tragen Gwyneth und der 49-Jährige ziemlich lässige Outfits: Sie einen beigefarbenen Blouson kombiniert mit einer farblich passenden Hose und einer blauen Tasche, die mit ihren Initialen bestickt ist, er ein Flanellhemd und eine tarnfarbenen Hose.

Dass Brad und Gwyneth ihre Momente der Zweisamkeit sehr genießen, stellten sie auch schon vor einigen Monaten unter Beweis. In dem geöffneten Kofferraum ihres SUV' verspeisten die beiden im Juni des vergangenen Jahres ihr Essen, das sie sich in einem Restaurant in Santa Monica besorgt hatten.

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk, September 2020

Anzeige

Actionpress/ Backgrid Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow im Mai 2020

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Gwyneth gemeinsam mit ihrem Ehemann Sport treibt? Ja, wieso auch nicht! Nein, eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de