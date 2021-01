Herrlich ehrlich! Cathy Hummels (32) genießt ihr Familienleben in vollen Zügen. 2007 lernten sich die gebürtige Dachauerin und der damals 18-jährige Mats Hummels (32) kennen und lieben. Acht Jahre später gaben sich der Fußballspieler und seine Liebste dann endlich das Jawort. Im Januar 2018 erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn Ludwig (2) das Licht der Welt und machte das Familienglück damit perfekt. Jetzt verriet Cathy, dass sie damals als frischgebackene Mutter mit dem ein oder anderen Problemchen zu kämpfen hatte!

Zu einem Schnappschuss von sich aus dem Krankenhaus, einen Tag nach der Geburt ihres Söhnchens, auf dem die 32-Jährige mit einem gequälten Gesichtsausdruck auf ihre Brüste zeigt, schrieb die Moderatorin nun auf Instagram: "Das war am 12. Januar 2018. Um ehrlich zu sein, hatte ich so viel Milch, ich hätte locker Zwillinge stillen können. Aber dieser Milcheinschuss tat auch verdammt weh", erklärte sie und verriet, dass sie sich aus diesem Grund gekühlte Kohlblätter in den BH gesteckt habe, die auf dem Foto aus ihrem Top herausschauen, während ihr damals Neugeborenes auf ihrem Schoß liegt.

"Mega! Danke für so viel Realität", oder "Oh man, das kommt mir so bekannt vor. Ich sah tagelang genauso aus und der leckere Kohlgeruch hat mich gefühlt noch wochenlang begleitet", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter Cathys Social-Media-Beitrag.

