Zwischen Nathalie Volk (23) und ihrem neuen Partner Timur A. wird es wohl von Tag zu Tag ernster. Erst kürzlich fing die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin als Gast auf einer Hochzeit den Brautstrauß. Dem Aberglauben zufolge wäre Nathalie dann die nächste Lady, die den Bund der Ehe eingeht. Doch nicht nur eine kommende Hochzeit ist bei dem Paar schon Thema, auch hinsichtlich der Nachwuchsplanung scheinen Nathalie und ihr Timur konkrete Pläne zu haben.

In einer Instagram-Fragerunde möchte Nathalie von ihren Followern wissen, was deren Ziele für das Jahr 2021 sind. Ein Fan antwortet: "Wir möchten Eltern werden und was sind eure Ziele?" Die Reaktion des Models: Ein schlichtes "auch". Scheint ganz so, als könne sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin durchaus vorstellen, 2021 Mama zu werden.

Ob davor erst noch eine Hochzeit gefeiert wird, ist noch nicht klar. Nachdem Nathalie aber kürzlich erst den Brautstrauß ihrer Freundin fing, meint sie nun gegenüber der Bild: "Eine Hochzeit mit Timur ist sehr denkbar."

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und Timur A.

Getty Images Nathalie Volk im Jahr 2014

