Fußballer Lukas Podolski (35) feiert Michael Schumacher (52)! Der ehemalige Formel-1-Pilot wird heute 52 Jahre alt – doch niemand weiß, ob oder wie er seinen Geburtstag feiern kann. Michael hatte vor knapp sieben Jahren einen tragischen Unfall: Er verunglückte in den französischen Alpen beim Skifahren und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seitdem hält sich die Familie in Bezug auf seinen Gesundheitszustand bedeckt. Zu dessen Ehrentag verfasste Lukas jetzt für seinen Kumpel einen rührenden Post im Netz.

Auf Facebook postete der Fußballstar ein gemeinsames Foto von sich und Michael – darauf trägt Lukas einen Cowboyhut und der ehemalige Rennfahrer macht eine lässige Geste mit seiner Hand. Die beiden Männer liegen sich lachend in den Armen. Dazu schrieb der 45-Jährige: "Alles Gute mein Freund, du bist eine Legende. Wir vermissen dich. Kämpfe weiter, wir stehen alle hinter dir." In den Kommentaren schlossen sich viele User den Glückwünschen an und sendeten Michael Kraft.

Der ehemalige Sportler wurde erst vor Kurzem noch mit einer Auszeichnung geehrt – Michael erhielt von dem Motorsportweltverband Fia einen Sonderpreis. Den nahm seine Frau Corinna (51) gerührt entgegen. "Er hat das Rennfahren so geliebt. Michael hatte immer ein großes Herz für Menschen, die etwas brauchen", sagte sie in ihrer emotionalen Rede.

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seinen Katzen

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher 2012 in Monza

Anzeige

Getty Images Michael und Corinna Schumacher im Mai 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de