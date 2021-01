Selbst ist der Mann! Erst Anfang Dezember wurde Kim Kardashians Sohn Saint West (5) fünf Jahre alt und ist zusammen mit seinen Geschwistern North (7), Chicago (2) und Psalm (1) der ganze Stolz seiner Mutter. Letztere scheint es allerdings nicht immer ganz leicht mit ihm zu haben: Ihr Kleiner hat sie nicht nur schon einmal zum Muttertag geroastet – der Frechdachs hat sich nun auch heimlich selbst die Haare geschnitten!

In ihrer Instagram-Story teilt die 40-Jährige jetzt Bilder von Saints neuer Frisur, mit der er seine Mutter offenbar ganz schön überrascht hat: Zwar hat der Kleine nach wie vor eine prächtige Lockenmähne – die ist genau an seinem Scheitel allerdings deutlich kürzer geworden. Genau dort hat sich Saint nämlich mit einer roten Kinderschere einige Strähnen abgeschnitten: "Sieht aber trotzdem noch süß aus", sagt Kim in einem Kommentar zu den Fotos.

Auch wenn Saint und Co. ihrer Mutter offenbar ab und zu auf der Nase herumtanzen, werden sie von ihr und Papa Kanye West (43) nach Strich und Faden verwöhnt: Im vergangenen Februar hatte Kim das Spielzimmer ihrer Sprösslinge in einer Instagram-Story gezeigt – und das erinnerte stark an ein Spielwarengeschäft: Ihre Kids können sich darin nämlich nicht nur in einem XXL-Kleiderschrank zahlreiche Kostüme aussuchen – sondern unter anderem auch ihr musikalisches Talent an einem Miniatur-Klavier, Gitarren und einem Drum-Set unter Beweis stellen.

Instagram / kimkardashian Saint Wests Haare

Instagram / kimkardashian Saint West im Dezember 2020

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

