Iris Klein (53) lässt sich von Amira Pochers (28) Kritik nicht unterkriegen! Die Mutter von Daniela Katzenberger (34) und die Frau von Oliver Pocher (42) liegen zurzeit im Clinch. Iris hatte Oli für seine Bildschirmkontrolle, bei der er immer wieder gegen Influencer stichelt, im Netz angegriffen. Daraufhin hat Amira zurückgeschossen und Iris für ihre Hula-Hoop-Clips in knapper Sportbekleidung gedisst. Dieser Seitenhieb scheint Iris aber nicht weiter zu stören: Sie reagierte einfach selbstbewusst mit dem nächsten Hula-Hoop-Video.

"Ich würde mich zu Tode schämen, wenn meine Mutter im viel zu kleinen Sportklamöttchen den Hula-Hoop-Reifen schwingen würde", hatte Amira über Iris gewettert. Die 53-Jährige lässt sich dadurch den Spaß an ihrem Hula-Hoop-Workout aber nicht nehmen und teilte direkt eine Instagram-Story, in der sie in demselben knappen Sportoutfit trainiert. "Jetzt erst recht tagtäglich", schrieb sie zu ihrem Clip. Außerdem ist in der Story der Song "Fuck You" von Lily Allen (35) zu hören – ganz klar eine Botschaft an Amira.

Und was sagen die Fans zu dem Beef zwischen Amira und Iris? Bei einer Promiflash-Umfrage haben 62,2 Prozent der insgesamt 2.821 Leser [Stand: 4. Januar; 16:30 Uhr] Verständnis für Amiras Diss. Immerhin hatte Iris den Streit angefangen und zuerst gegen die Pochers ausgeteilt. Bloß 37,8 Prozent, also 1.066 Leser, finden, dass Amiras Spruch zu weit ging.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de