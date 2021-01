Bibi (27) und Julian Claßen (27) begeistern erneut mit einem coolen Schnappschuss! Die beiden YouTuber gehören zu den bekanntesten Influencern Deutschlands: Knapp 7,7 Millionen Menschen folgen alleine der Blondine auf ihrem Insta-Profil, fast sechs Millionen sind es auf der Videoplattform. Mit niedlichen Familienbildern oder witzigen Collagen entertainen die Eheleute regelmäßig ihre Fans. Jetzt ließen sie sich erneut etwas Besonderes einfallen: Bibi und Julian posieren perfekt gestylt für ein Kussfoto – und zwar unter Wasser!

Am Sonntagmorgen teilte die zweifache Mutter die Aufnahme auf ihrem Instagram-Account: Auf dem Bild trägt Julian eine schicke Kombi aus weißem Hemd und Anzughose, Bibi hat sich in ein glitzerndes Minikleid geschmissen. Arm in Arm küssen die zwei sich – und das in den Tiefen ihres Swimmingpools! Zu dem Foto schrieb die 27-Jährige liebevoll: "Mit dir fühle ich mich schwerelos!"

In ihrer Story teilte Bibi schon am Samstagabend einige Eindrücke des feuchtfröhlichen Shootings: In voller Montur schwimmt ihr Gatte in einem Video durch den hauseigenen Pool – und taucht mitsamt Hemd und Hose ab. Wie gefällt euch der nasse Schnappschuss? Stimmt unten ab.

Instagram / julienco_ Bibi und Julian Claßen mit vertauschten Körpern

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im Mai 2013

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

