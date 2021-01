Was hat sich Drake (34) bei diesem Trend nur gedacht? Normalerweise macht der Rapper durch seine zahlreichen Nummer-eins-Hits von sich reden. Seinen Fans überbrachte er im vergangenen Oktober eine freudige Ankündigung: Noch in diesem Monat wird sein neues Album "Certified Lover Boy" veröffentlicht. Doch im neuen Jahr scheint es nicht nur neue Musik von dem Künstler zu geben: So wie es aussieht, hat Drake auch seine Frisur verändert!

Auf Instagram veröffentlichte der "God's Plan"-Interpret ein Selfie von sich, auf dem er seinen neuen eigenwilligen Style präsentiert. So verzichtet er nun auf seinen gewohnten, kurz geschorenen Haarschnitt und verdeckt seine Stirn hinter längeren Haarsträhnen. Doch damit nicht genug: In den schräg gebürsteten Pony hat sich Drake ein Herz blondieren lassen. Ob der Kanadier mit seinem Look sein neues Album bewerben wollte, ist unklar. In einem Promovideo des ersten Tracks "Laugh Now Cry Later" ist er allerdings mit einer ähnlichen Frisur zu sehen.

So schnell der Musiker den Schnappschuss hochgeladen hatte, war dieser auch wieder von seinem Kanal verschwunden. Das hinderte seine Follower aber nicht daran, seine fragwürdige Transformation zu kommentieren. "Drake hat 2021 mit diesem Haarschnitt einen Fluch auferlegt", scherzte ein User auf Twitter. Es bleibt offen, ob der Pony nur ein Produkt von Photoshop ist oder der 34-Jährige nun häufiger mit Herz im Haaransatz performen wird.

Anzeige

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2019

Anzeige

Instagram / drakeofficlal/ Rapper Drake im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Drake im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de