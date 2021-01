Harry Styles (26) scheint es mit seiner neuen Flamme Olivia Wilde (36) richtig ernst zu meinen. Erst am vergangenen Montag wurde bekannt: Das ehemalige One Direction-Mitglied und die frischgetrennte Schauspielerin sollen sich daten. Ein Insider verriet schon, dass sie sich bereits seit ein paar Wochen treffen. Jetzt sollen die beiden vermeintlichen Turteltauben sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben: Der Brite soll die beiden Kids des "Booksmart"-Stars kennengelernt haben.

Ein anonymer Tippgeber erzählt The Sun, dass Harry und Olivia am Set von "Don't Worry Darling", wo sich beide kennengelernt haben sollen, unzertrennlich waren, und "praktisch zusammen gelebt haben". Es soll ein offenes Geheimnis gewesen sein, dass beide ineinander verliebt und ein Paar sind. "Sie waren sehr professionell, wenn sie gearbeitet haben, aber jeder wusste, was wirklich vor sich geht. Harry traf schon mehrmals ihre beiden Kinder, wenn sie zu Besuch kamen", gibt die Quelle preis. Die 36-Jährige und ihr Ex Jason Sudeikis (45) sind die Eltern eines sechsjährigen Sohnes namens Otis und der vier Jahre alten Daisy.

Wie der Insider verrät, scheint der "Watermelon Sugar"-Interpret es sehr ernst mit der gebürtigen New Yorkerin zu meinen – und auch für sie soll es nicht nur ein kurzlebiges Tête à Tête sein. "Olivia sieht superglücklich aus. Jeder freut sich so sehr für sie. Er ist einfach ein toller Typ", schwärmt die Quelle.

Getty Images Harry Styles bei einem Auftritt in NYC im Februar 2020

Instagram / https://www.instagram.com/oliviawilde/ Olivia Wilde und ihre Tochter Daisy

Getty Images Olivia Wilde bei den Independent Spirit Awards in Santa Monica im Februar 2020

