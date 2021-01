Sängerin Gwen Stefani (51) schwelgt in Erinnerungen. Dass sie seit über 30 Jahren im Rampenlicht steht, kann Gwen beim Blick in den Spiegel wahrscheinlich selbst kaum glauben. Denn optisch hat sich die 51-Jährige seitdem kaum verändert und strahlt immer noch eine schier unglaubliche Jugend aus. Da passte es also gut, dass sie ihren Fans nun beweisen konnte, dass sie den direkten Vergleich zu ihrem jüngeren Ich keineswegs scheuen muss.

Pünktlich zum Jahresbeginn postete sie auf Instagram eine Collage, auf der sie zweimal im selben Look zu sehen ist: blaues zu kleinen Türmchen hochgestecktes Haar, Schmucksteinchen im indischen Bindi-Style um die Augen und ein blauer Plüsch-BH. Das Unglaubliche: die beiden Bilder trennen über 24 Jahre! Links ist die damals 26-jährige Gwen bei den MTV Video Music Awards 1996 zu sehen, rechts die heute 51-jährige.

Die Fans reagieren überschwänglich auf die Bilder, feiern den Post als "ikonisch" und scherzen: "Ganz ehrlich, das aktuelle Bild sieht beinahe besser aus." Und tatsächlich ist kaum ein Unterschied zwischen den beiden Gwens auszumachen. Da muss sie wohl schon auf ihre Kinderbilder zurückgreifen.

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Gwen Stefani beim One Love Malibu Festival

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

