Jetzt gibt es wohl keine Hoffnung mehr auf eine Versöhnung! Am Mittwoch verdichteten sich die Gerüchte, Kim Kardashian (40) würde sich von Kanye West (43) scheiden lassen. Zwar wurde schon häufiger über ein bevorstehendes Ehe-Aus des einstigen Traumpaars spekuliert – doch jetzt soll die Beziehung Insidern zufolge wirklich nicht mehr zu retten sein. Dass die Scheidung bald Realität werden könnte, deutete nun auch Kims ehemalige Nachbarin Kathy Griffin an...

Kurz nachdem die Neuigkeiten von Kim und Kanye bekannt wurden, meldete sich die Komikerin auf Twitter mit einem langen Statement zu Wort. "Ich glaube, sie hat es wirklich versucht. [Sie] liebt ihn aufrichtig. Ich mag sie. Er ist sicherlich nicht der Teufel oder so, aber ich glaube daran, dass sie alles für die Beziehung getan hat", schrieb die 60-Jährige. Sie erinnerte sich daran, dass der Rapper die Keeping Up With the Kardashians-Darstellerin häufig zum Lachen brachte – diese soll wiederum seine Spleens akzeptiert haben. Obwohl Kathy die Namen der beiden nicht nannte, wussten ihre Follower sofort, wer gemeint ist.

Ist die Scheidung nun also wirklich beschlossene Sache, oder vertraut Kathy auf die Aussagen der Insider? Bisher wurden die Gerüchte jedenfalls weder von offiziellen Sprechern noch dem Paar selbst bestätigt. Dass sich die beiden voneinander distanziert haben, ist jedoch kein Geheimnis mehr: Zuletzt verbrachte Kims Familie sogar ihren Weihnachtsurlaub ohne Kanye!

Getty Images Kathy Griffin, Schauspielerin

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Instagram / kimkardashian US-Star Kim Kardashian mit ihrer Familie

