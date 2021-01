Endlich haben sich diese zwei Verliebten wieder! Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) gehen seit einiger Zeit gemeinsam durch dick und dünn. In diesem Jahr musste das Paar jedoch die Feiertage getrennt voneinander verbringen, da die Beauty in den USA lebt und der Sohn von David Beckham (45) in Großbritannien. Doch nun konnten die zwei endlich Reunion feiern: Brooklyn und Nicola zeigten sich glücklich wiedervereint!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 21-Jährige einen ziemlich verschmusten Clip mit seiner Verlobten. Total innig und vertraut schmiegt sich das Pärchen in dem Video aneinander. Mit einem schlichten "Ich liebe dich", kommentierte der aufstrebende Fotograf die Aufnahme. Nach einem Monat hat sich das Paar also wieder – denn Anfang Dezember hatte Brooklyn den letzten Schnappschuss mit seiner Freundin geteilt.

Wie The Sun allerdings berichtete, haben sich die zwei wohl nicht ganz legal wiedergesehen. Laut dem Onlineportal sollen die Beckhams bereits vor Neujahr nach Miami geflogen sein – und das, obwohl in Großbritannien eine Ausgangssperre herrscht und nicht notwendige Reisen untersagt sind. Seitdem lebt die Familie in der Villa von Brooklyns Verlobter Nicola.

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham im Dezember 2020

ActionPress Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Februar 2020 in Paris

Instagram / davidbeckham Die Beckhams an Weihnachten 2020

