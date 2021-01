Ingo Kantorek (✝44) gehört noch immer zur Köln 50667-Familie! Der Schauspieler stand seit der ersten Folge für die Daily-Soap vor der Kamera. Als Loft- und Barbesitzer Alex Kowalski begeisterte der gebürtige Hannoveraner die Fans der Show – bis er und seine Ehefrau Suzana 2019 bei einem furchtbaren Verkehrsunfall ums Leben kamen. Dass er in den Herzen des Casts weiterlebt, machte nun auch Co-Star Carolina Noeding klar: Zum achtjährigen Jubiläum von "Köln 50667" widmetet die Blondine Ingo rührende Worte!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Jule-Darstellerin am 7. Januar ein Foto, das sie gemeinsam mit dem Verstorbenen zeigt. Auf dem Schnappschuss strahlen die beiden TV-Stars happy in die Kamera. In einem kurzen Text richtete sich die 29-Jährige ganz emotional an ihren Freund: "Acht Jahre 'Köln 50667'... Du wärst so stolz. In Gedanken bei SuzIngo!" Ihre Serien-Kollegen standen Caro in ihrer offensichtlichen Trauer bei und kommentierten ihre Worte mit zahlreichen schwarzen Herz-Emojis.

Anlässlich des achtjährigen Jubiläums der Show meldeten sich neben Caro auch weitere "Köln 50667"-Darsteller im Netz: Danny Liedtke (30) blickte mit zahlreichen Bildern auf die Entwicklung seiner Rolle Kevin zurück, Meike-Darstellerin Pia Tillmann (33) geriet zudem ins Schwärmen. "Ich freue mich auf weitere Geschichten, die wir zusammen schreiben werden!", schrieb sie.

