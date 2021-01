Christina Dimitriou (29) macht eine Kampfansage! Erst seit Freitag ist bekannt: Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin wird ab dem 15. Januar bei der Dschungelcamp-Ersatzshow dabei sein. Dort kämpft sie dann gegen andere Realitystars wie Djamila Rowe (53), Mike Heiter (28) und Oliver Sanne (34) um den Einzug ins echte Dschungelcamp 2022 – und Christina geht die Sache offenbar mit ziemlich viel Ehrgeiz an: Sie hat bereits angekündigt, ihre Konkurrenz in der Show zu "rasieren"!

In ihrer Instagram-Story machte die Blondine bereits deutlich: Sie kann den Start der Dschungelshow offenbar kaum noch abwarten! Bloß zum Spaß scheint Christina bei dem Realityformat aber sicherlich nicht mitmachen zu wollen. Sie will auch gewinnen. "Ab in die Dschungelshow! Ich freue mich sooo sehr. Ich werde alles und jeden rasieren", kündigte sie total motiviert an.

Da müssen sich ihre Mitstreiter also warm anziehen. Neben Oli, Mike und Djamila tritt der #CoupleChallenge-Star noch gegen acht weitere VIPs an. Auch Lars Tönsfeuerborn (30), Zoe Saip, Xenia Prinzessin von Sachsen (34), Lydia Kelovitz, Nina Queer, Bea Fiedler (63), Filip Pavlovic (26) und Frank Fussbroich (52) stellen sich dem Kampf um das Dschungelcamp-Ticket.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Frank Fastner Christina Dimitriou, Kandidatin der neuen Dschungelshow

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im November 2019

TVNOW Die Kandidaten des Ersatz-Dschungelcamps

