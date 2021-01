Ist ihre große Schwester Britney Spears (39) etwa Jamie Lynns (29) Fashion-Vorbild? Die Pop-Prinzessin ist bekannt für ihre freizügigen Looks. Ob auf der Bühne oder privat – oftmals präsentiert die Blondine ihren trainierten Bauch in Crop-Tops! Dieses Kleidungsstück könnte man schon fast als ihr Erkennungsmerkmal bezeichnen, das viele junge Mädels ihr bestimmt eifrig nachkaufen. Anscheinend gefällt es auch ihrer kleinen Schwester: Jamie Lynn zeigte sich im Netz nun in einem Outfit à la Britney!

Die Zoey 101-Darstellerin postete auf Instagram eine Bilderreihe und entschied sich für die simple Bildunterschrift "Sweatshirts und Strandröcke". Neben ihrem strahlenden Lächeln fällt besonders Jamies kurzes schwarzes Oberteil auf, dass sie mit einem lässigen beigen Rock kombinierte. Der bauchfreie Look erinnert stark an den Style ihrer Schwester. Letztere trug ihn schon zu Beginn ihrer steilen Karriere und tanzte damit nicht nur in ihren Musikvideos, sondern auch auf jeglichen Bühnen rund um die Welt. Selbst auf ihrem Social-Media-Profil sieht man die 39-Jährige stets in den kurzen Tops vor der Kamera.

Britney selbst schwelgt wohl gerne in Erinnerungen, wenn es um ihre unvergesslichen Fashionentscheidungen der Vergangenheit geht. So zog sie im Oktober vergangenen Jahres ein ähnliches Dress, wie in ihrem berühmten Clip "Baby One More Time" an und bot ihren Fans eine bewundernswerte Tanzeinlage in dem klassischen Schulmädchen-Look von damals.

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2020

Getty Images Britney und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den Kid's Choice Awards in Santa Monica 2003

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2020

