Vor diesem Moment hat sich George Clooney (59) offenbar schon lange gefürchtet! Der US-Amerikaner zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern in Hollywood: Fans kennen den Leinwandhelden aus Erfolgsfilmen wie "Gravity", "The American", "Ocean's Eleven" und Co. Kaum zu glauben also, dass der 59-Jährige offenbar nicht wollte, dass eins seiner Projekte an die Öffentlichkeit gerät: Jetzt wurde ein Film veröffentlicht, in dem George schon vor rund 37 Jahren mitgespielt hatte!

1983 hatte George für die Fortsetzung des US-Horrorfilms "Grizzly" vor der Kamera gestanden, doch der Streifen schaffte es bislang nie, veröffentlicht zu werden – bis jetzt: "Grizzly II: Revenge" feierte am 8. Januar 2021 Premiere. Davor hat sich George allerdings schon lange gefürchtet. "Ich habe [den Film] nicht gesehen – und ich weiß nicht, ob ich ihn sehen will", betonte er gegenüber The Sun und vermutete, dass seine schauspielerische Leistung in dem Streifen schlecht sei.

Ob es nur George so geht? Immerhin ist er nicht der einzige Schauspieler, der in jungen Jahren für das Horrorfilm-Sequel vor der Kamera gestanden hatte: Auch der Two and a Half Men-Star Charlie Sheen (55) und die "Little Women"-Darstellerin Laura Dern (53) spielen in dem Film mit.

George Clooney, Filmstar

George Clooney im Mai 2019

Charlie Sheen im Januar 2019 in Malibu

