Kanye West (43) braucht wohl einen Tapetenwechsel! Angeblich möchte sich die Noch-Ehefrau des Rappers, Kim Kardashian (40), von ihm scheiden lassen. Das einstige Traumpaar soll sich Insidern zufolge schon inmitten der Scheidungsverhandlungen befinden – bestätigt wurden diese Gerüchte bislang jedoch noch nicht. 2020 flüchtete sich der "I Love It"-Interpret immer wieder in sein Landhaus im US-Bundesstaat Wyoming. Nun scheint es ihn jedoch noch weiter fort von seinem Zuhause in L.A. zu ziehen: Kanye plant angeblich einen Umzug nach London!

Das verriet eine anonyme Quelle im Gespräch mit Mirror. "Kanye hat seinen Freunden erzählt, sobald die Scheidung durch ist, sieht er seine Zukunft in London", berichtete der Insider. Bereits im vergangenen Oktober sah sich der Gottesdienstleiter in der britischen Metropole offenbar nach einer neuen Bleibe um. "Er ist scharf darauf, seinen Sunday-Service-Chor nach Europa zu erweitern und er denkt, die englische Hauptstadt könnte eine gute Basis darstellen", ist sich der Eingeweihte zudem sicher.

Vielleicht möchte der Rapstar aber auch einfach Abstand von all den Gerüchten bekommen, die momentan über ihn kursieren? Zuletzt wurde vermutet, Kanye habe Kim mit dem Beauty-Guru Jeffree Star (35) betrogen – auf Social Media wurde heftig über diese Annahme diskutiert. Der Make-up-Mogul entschärfte die Situation jedoch bereits in einem YouTube-Video. "Kanye und ich haben nie zusammen abgehangen und all das ist wirklich lächerlich", stellte der 35-Jährige klar.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian

MEGA Kanye West beim Sunday Service in Miami im Februar 2020

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, YouTuber

