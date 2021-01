Gülcan Kamps (38) spricht über ihren Umgang mit den Zahlen auf der Waage! Der einstige Viva-Star feierte zuletzt sein Comeback im TV – und zwar in der Wochenserie "Gülcans Bootcamp", die jetzt bei "Punkt 12" ausgestrahlt wurde: Die Beauty hat drei Frauen dabei geholfen, ein paar Extra-Pfunde zu verlieren. Doch auch bei der Moderatorin selbst sind in den vergangenen Monaten die Kilos gepurzelt. Im Promiflash-Interview stellte Gülcan jetzt aber klar, dass sie die Gewichtsanzeige nicht kontrolliert...

"Die Waage oder meine Kilos haben nie meine Gefühlswelt dominiert", betonte Gülcan gegenüber Promiflash und erklärte: "Natürlich besitze ich auch eine Waage, aber die zeigt mir meine Muskelmasse, H2O, BMI etc." Doch viel wichtiger als ihr Gewicht sei der 38-Jährigen ohnehin ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden – und diese Haltung wolle sie auch an ihre Social-Media-Fans weitergeben. "Ich zeige dabei gerne, wie echte Frauen aussehen", erklärte sie.

Im Rahmen ihres Bootcamps empfahl Gülcan den Frauen auf ihrer Abnehm-Reise zudem, negative Gefühle und alte Laster hinter sich zu lassen – doch wie hat das die Moderatorin in selbst geschafft? "Meditation ist mein Rezept für eine ruhige Seele, weil ich grundsätzlich ein Mensch bin, der zu viel Energie in sich hat", berichtete sie. Zusätzlich gehe sie gerne am Wasser spazieren oder höre Musik.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2020

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Dezember 2020

Getty Images Gülcan Kamps bei der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2017

