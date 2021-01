Iris Mareike Steen (29) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Für ihre Serienfigur Lilly Seefeld geht es bei GZSZ in Sachen Liebe gerade heiß her: Nachdem sich die Ärztin und der Frauenschwarm Nihat (Timur Ülker, 31) für eine "Freundschaft Plus"-Beziehung entschieden hatten, könnte sich nun doch mehr zwischen ihnen entwickeln. Privat hat die Darstellerin ihr Glück schon gefunden. Sie und ihr Mann Kevin gehen nun schon seit zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Zu seinem Geburtstag machte Iris Mareike ihm jetzt eine rührende Liebeserklärung.

Anlässlich seines Ehrentags teilte die Schauspielerin ein süßes Kinderfoto ihrer besseren Hälfte auf Instagram. Vor dreißig Jahren sei ihr das Beste passiert, was sie sich hätte vorstellen können, beginnt sie den Post mit liebevollen Worten. "Mein Mann kam zur Welt und hat diese augenblicklich heller gemacht", führt die gebürtige Hamburgerin weiter aus. Er würde ihr jeden Tag aufs Neue mit Blicken, Gesten und Taten zeigen, wie wertvoll sie für ihn sei. "Ich bin so verliebt, so glücklich und so dankbar dafür, dass dieser Mensch in meinem Leben ist und es so viel bunter und wunderbarer macht", betont sie.

Im vergangenen Jahr feierte das Paar ihren dritten Hochzeitstag. Auch den nächsten Schritt stehe nach Aussage der 29-Jährigen nichts im Wege: So könne sich Iris gemeinsame Kinder mit ihrem Liebsten vorstellen. Zudem sei in näherer Zukunft ein Ortswechsel geplant.

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen mit ihrem Mann Kevin

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen und ihr Ehemann Kevin

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de