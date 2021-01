Wahnsinn, wie die Zeit vergeht! Jimi Blue Ochsenknecht (29) war schon in Kinderjahren zu einem regelrechten Star geworden: So konnte er nicht nur mit den "Die Wilden Kerle"-Filmen, sondern auch mit seiner Musik zahlreiche Erfolge feiern. Seither ist einiges an Zeit vergangen – immerhin ist der Bruder von Cheyenne Ochsenknecht (20) mittlerweile 29 Jahre alt. Mit einem Throwback-Post erinnerte Jimi jetzt an seine Zeit als Teenie-Star!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Jimi eine Collage, auf der er ein rund 13 Jahre altes Foto nachstellt. "Kleines Throwback am Rande, wer erinnert sich noch?", fragte er seine Community und kommentierte: "2021 und 2007: Gleiche Jacke, anderes Jahr." Und tatsächlich: Auf dem aktuellen Schnappschuss trägt Jimi genau die Jacke, mit der er schon vor vielen Jahren auf dem Cover seines Albums "Mission Blue" zu sehen war.

Jimis Fans konnten zwar kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht – dennoch erinnerten sich zahlreiche Supporter noch an das gezeigte Foto. "Habe das Album immer noch" oder "Ich war damals so in dich verliebt", schwärmten beispielsweise zwei User in der Kommentarspalte ihres Idols. Auch Jimis Mutter Natascha (56) amüsierte sich offenbar prächtig, denn sie schickte gleich mehrere lachende Emojis.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, 2007

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

