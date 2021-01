Stefanie Giesinger (24) und ihr Partner Marcus Butler (29) begrüßen ihren ersten Familienzuwachs! Seit 2016 sind die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der britische YouTube-Star in einer glücklichen Beziehung. Auf der Amfar-Gala in Cannes lernten sich die beiden damals kennen und lieben. Seit 2017 wohnen die beiden Wahlberliner nun schon zusammen. Vor zwei Wochen verkündete das Paar, dass sie gemeinsam einen Hund adoptieren möchten. Jetzt teilte Steffi mit, dass ein Vierbeiner namens Heinzi bei ihnen eingezogen ist!

Mit einem Post auf Instagram machte es das Model offiziell: Ab jetzt sind sie zu dritt. Zu einem Foto und einem Video des Hundes schrieb die Pfälzerin: "In der Nacht vom 09.01 auf den 10.01 ist Heinzi endlich aus Griechenland in Deutschland angekommen", und verriet damit auch das Geburtsland des Tieres. Zwar verhalte er sich in seiner neuen Umgebung verständlicherweise noch etwas ängstlich, er mache aber stündlich Fortschritte, so die Unternehmerin. Auch ihr Partner Marcus begrüßte auf seinem Profil den weißen Mischling mit den Worten: "Willkommen in der Familie, Heinzi!"

Mit der Hilfe von GNTM-Kollegin Vanessa Tamkan (23) und einem gemeinnützigen Tierschutzverein in Griechenland, in dem sich das Model engagiert, habe sie Heinzi in seine neue Heimat holen können, erklärte Steffi ihrer Netzgemeinde. "Es gibt so viele Vierbeiner, die nur darauf warten, in ein liebendes Zuhause zu kommen", appellierte sie in ihrem Beitrag an ihre Follower.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesingers Hund Heinzi

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und Marcus Butler

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de