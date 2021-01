Easy (Lars Steinhöfel, 34) bringt sich mit dieser Aktion in eine brenzlige Lage! Der Fotograf und sein Partner Ringo (Timothy Boldt, 30) müssen sich bei Unter uns mit einem Schwulenhasser auseinandersetzen. Der Vater eines Schulkollegen von Pflegesohn Julius (Paul Eilert) beleidigt die beiden heftig und bekommt dafür seine Quittung. Easy küsst seinen Peiniger und fragt ihn, ob Homosexualität ansteckend sei. Allerdings droht der Kontrahent nun mit einer Anzeige, was die geplante Adoption schwierig machen könnte und erpresst Easy sogar. Darsteller Lars ist auch im echten Leben schwul und hat ebenfalls Erfahrungen mit homophoben Attacken gemacht.

"Ich persönlich bekomme Homophobie oft in der Anonymität des Internets mit. Das Cybermobbing nimmt meiner Meinung nach leider zu und dagegen muss vorgegangen werden. Ich glaube, bei vielen ist es die Angst vor 'dem Unbekannten'", meint der Schauspieler im Gespräch mit PicturePuzzleMedien. Genau aus diesem Grund findet er besonders wichtig, dass ein solches Thema auch im Serienkontext aufgegriffen werde. Er freut sich außerdem, dass er seine Sexualität auch in der Daily nicht verstecken muss: "Ich kann mein Leben privat und in der Serie offen als homosexueller Mann ausleben und diese Freiheit nutzen, um anderen ein Vorbild zu sein. Wenn man dann noch in der Öffentlichkeit steht, erreicht man somit auch mehr Menschen."

Bei "Unter uns" kommt es kurz nach der Kuss-Aktion jedenfalls zu einem weiteren dramatischen Moment: Bei der Geldübergabe verschluckt sich der Erpresser an einem Brötchen und droht, zu ersticken. Nur Easys beherzter Eingriff verhindert Schlimmeres. Zieht Timos Vater die Anzeige nach der lebensrettenden Maßnahme jetzt zurück?

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Easy (Lars Steinhöfel), Ringo (Timothy Boldt) und Julius (Paul Eilert) bei "Unter uns"

Anzeige

MG RTL D / Julian Erksmeyer Lars Steinhöfel mit seinem Freund Dominik Schmitt

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Easy (Lars Steinhöfel), Julius (Paul Eilert) und Ringo (Timothy Boldt) bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de