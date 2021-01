Was für eine traurige Widmung zum Geburtstag. Im Juli vergangenen Jahres wurde Glee-Star Naya Rivera (✝33) nach einer Bootstour mit ihrem Sohn Josey (5) als vermisst gemeldet. Tagelang suchten die Einsatzkräfte nach der Schauspielerin und mussten schließlich die schreckliche Nachricht verkünden, dass ihre Leiche aus dem See geborgen wurde. Am vergangenen Dienstag hätte die US-Amerikanerin ihren 34. Geburtstag gefeiert. Ihr Ex Ryan Dorsey (37) erinnerte zu diesem Anlass mit rührenden Zeilen an die Verstorbene.

"Dass du weg bist, ist genauso surreal wie es real ist. Wenn das Sinn macht – aber nichts macht noch Sinn", beginnt der 37-Jährige auf seinem Instagram-Kanal. Dazu teilt er ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Foto mit Naya und dem Kleinen Josey. "34 und ich kann dich schon sagen hören: "Ah, ich bin einfach so alt", meinte er weiter und ergänzt liebevoll: "Rest easy, old lady", also in etwa: "Ruhe dich ungestört aus, alte Dame."

Neben vielen anderen Schauspielern und Nayas Familie gedenkt auch Sängerin Demi Lovato (28) ihrer verstorbenen Freundin. Sie veröffentliche im Netz einen kurzen Clip und schrieb dazu: "Ich vermisse dich." Die beiden Frauen spielten 2013 ein lesbisches Pärchen bei "Glee" und wurden auch privat gute Freundinnen.

Anzeige

ActionPress Ryan Dorsey und Naya Rivera

Anzeige

Getty Images Naya Rivera bei der Premiere von "42" im April 2013

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Naya Rivera am "Glee"-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de