Das sind die Single-Ladys von Are You The One? Am 21. Januar startet die zweite Staffel der Kuppelshow unter der Moderation von Sophia Thomalla (31). Dann werden sich insgesamt 20 liebeshungrige Frauen und Männer wieder auf das amouröse Abenteuer begeben und dabei bestenfalls ihr "Perfect Match" finden. Lange waren die Kandidaten geheim, doch jetzt wurden sie endlich enthüllt. Diese zehn Frauen wollen in der Sendung endlich ihren Mr. Right treffen!

Victoria Lukac (24)

Die Make-up-Artistin aus Lind war schon bei "Beauty and the Nerd" zu sehen. Bisher hatte sie noch keine feste Beziehung – das soll sich jetzt aber ändern. Victoria hätte kein Problem damit, wenn ihr Zukünftiger neben ihr noch andere Frauen hat.

Kathleen Glawe (26)

Auch die Bürokauffrau aus Nettetal hat bereits TV-Erfahrung. Sie wirkte schon bei "Next Please", "Mein Kind, dein Kind" und "First Dates" mit. Nun möchte die Mutter eines Sohnes endlich den passenden Mann finden. Er sollte groß, selbstbewusst, familiär und reif sein.

Jill (25)

Die Abiturientin aus Essen ist seit über einem Jahr Single. Nun möchte sie sich wieder verlieben. Ihr Beuteschema: große, tätowierte Typen ohne Bart. Auf geldgeile Karriereristen hat die Blondine hingegen so gar keine Lust.

Laura Maria (25)

Die Studentin und ehemalige Love Island-Kandidatin hat große Pläne: Mit 30 will sie verheiratet sein und Kinder haben. Humorvoll, treu, ehrlich, loyal, dominant und größer als sie – das sind Lauras Anforderungen an ihren Traummann.

Melissa Nunes Pinheiro (22)

Die auszubildende Groß- und Außenhandelskauffrau aus Ludwigsburg hat portugiesische Wurzeln. In Sachen Liebe hat sie ganz konventionelle Vorstellungen: heiraten, Haus, Familie und Kinder.

Sabrina Wlk (23)

Die Lehramtsstudentin aus Wien bezeichnet sich selbst als zielstrebige Abenteurerin. Ihre drei bisherigen Beziehungen scheiterten meistens daran, dass sie sich eingeengt gefühlt hat. Machos und blonde Jungs sind nicht Sabrinas Fall.

Mirjam (26)

Die Barkeeperin und sozialpädagogische Assistenz aus Hamburg ist seit zwei Jahren Single und hatte bisher zwei feste Beziehungen. Nachdem sie mehrfach an den Falschen geraten ist, will sie jetzt den passenden Kuschelpartner finden.

Christin Queenie (25)

Die Sozialarbeiterin aus Harsewinkel weiß genau, was sie will. Mit 18 war sie schon mal verlobt, ihre längste Beziehung hielt vier Jahre. Große, starke Typen mit einem strahlenden Lächeln können Christins Herz erobern, Machos dagegen haben bei ihr keine Chance.

Leonie (25)

Die Gestalterin für visuelles Marketing und Personal Trainerin aus Wesel bezeichnet sich selbst als emanzipiert. Mit Männern kommt sie besser klar als mit Frauen. Besonders schwach wird sie bei südländischen Typen, die gerne breit und bärtig sein dürfen.

Vanessa Engl (20)

Die Fitnesstrainerin und Nageldesignerin aus Innsbruck ist mit ihren 20 Jahren die jüngste Teilnehmerin. Ihr zukünftiger Partner sollte wie sie selbst ein Familienmensch sein. Vanessa steht auf Tattoos und Gamer, aggressive Typen und übertriebene Körperbehaarung sind für sie hingegen ein No-Go.

Anzeige

TVNow/ Markus Hertrich Victoria Lucak, "Are You the One?"-Teilnehmerin

Anzeige

TVNow/ Markus Hertrich Kathleen Glawe, Kandidatin bei "Are You the One?"

Anzeige

TVNow/ Markus Hertrich Jill, "Are You the One?"-Kandidatin

TVNow/ Markus Hertrich Laura Maria, Kandidatin bei "Are You the One?"

TVNow / Markus Hertrich "Are You the One?"-Star Melissa Nunes Pinheiro

TVNow/ Markus Hertrich Sabrina Wlk

TVNow/ Markus Hertrich Mirjam, Kandidatin bei "Are You the One?"

TVNow/ Markus Hertrich Christin, Kandidatin bei "Are You the One?"

TVNow Leonie, "Are You the One?"-Kandidatin

TVNow/ Markus Hertrich Vanessa, Kandidatin bei "Are You the One?"

Anzeige

Auf welche Single-Lady freut ihr euch am meisten? Melissa Laura Kathleen Victoria Vanessa Sabrina Mirjam Leonie Christin Jill Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de