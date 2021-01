Vanessa Tamkan (23) und ihr Mann Roman erwarten aktuell zum ersten Mal Nachwuchs – oder ist das Baby etwa schon da? Eigentlich hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Netz-Fans in den vergangenen Monaten regelmäßig mit Schwangerschaftsupdates versorgt. Doch seit ein paar Tagen ist es auf ihrem Social-Media-Profil verdächtig ruhig geworden. Jetzt meldete sich die Influencerin mit einem Posting zurück – und damit sorgte sie für Spekulationen: Ist Vanessas Baby etwa schon da?

"Update: Ich bin bald zurück", schrieb Vanessa jetzt zu einem kurzen Instagram-Clip, in dem sie in einem lässigen Outfit durch ein Parkhaus läuft – und dieser Post regte ihre Community schon jetzt zum Spekulieren an. "Ist Baby Tamkan etwa schon da?", fragte sich beispielsweise ein neugieriger Supporter in der Kommentarspalte seines Idols.

Und tatsächlich könnte auch ein weiteres Indiz für Vanessas Babysegen sprechen: Immerhin hatte der hübsche Rotschopf bereits vor einigen Monaten den geplanten Entbindungszeitraum verraten – und der rückt aktuell immer näher. "Unser Entbindungstermin ist im Februar", erklärte die 23-Jährige zu diesem Zeitpunkt.

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan im Juni 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemaliges GNTM-Girl

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Dezember 2020

