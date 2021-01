Dankbare Worte von Herzogin Kate! Vor wenigen Tagen feierte sie ihren 39. Geburtstag – der fiel dieses Jahr allerdings etwas kleiner aus als gewöhnlich. Die dreifache Mutter soll gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (38) und ihren Kindern entspannt mit einer Tasse Tee auf das neue Lebensjahr angestoßen haben. Im Netz bedankte sich Kate nun für all die Glückwünsche und sprach bei dieser Gelegenheit auch ein wichtiges Lob aus.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Herzogenpaares bedankte sich Kate bei ihren Anhängern. Auf dem dazugehörigen Foto trägt sie eine Gesichtsmaske und winkt in die Kamera. In der Bildbeschreibung heißt es: "In den vergangenen Monaten mussten Geburtstage wohl etwas anders gefeiert werden. Unsere Gedanken sind weiterhin bei denjenigen, die das System am Laufen halten." In den Kommentaren wird Kate mit Komplimenten für ihr Auftreten überschüttet.

Zwar konnte die Queen (94) nicht an Kates Ehrentag teilhaben, dafür teilte sie aber ebenfalls süße Geburtstagsgrüße im Netz. Unter einem Instagram-Foto der beiden hieß es: "[Ich] wünsche der Herzogin von Cambridge einen sehr fröhlichen Geburtstag heute." Die royalen Fans waren von dem Post begeistert.

Getty Images Herzogin Kate besucht das Schloss in Cardiff

Getty Images Herzogin Kate in Manchester

Getty Images Herzogin Kate während ihrer Tour durch England

