Die Hinweise verdichten sich, dass Armie Hammer (34) tatsächlich auf verhältnismäßig brutalen Sex stehen könnte. Neulich wurden Nachrichten veröffentlicht, die angeblich von dem Schauspieler stammen. Er soll sie an eine Reihe von Frauen geschickt und ihnen offenbart haben, unter anderem Blut trinken und Menschenfleisch essen zu wollen. Zwar ist die Echtheit dieser Mitteilungen noch nicht bewiesen, doch ein Indiz lässt an Armies kürzlicher Dementierung zweifeln: Auf geleakten Fotos ist sein Ringfinger-Tattoo zu sehen.

Besagtes Material wurde von anonymen Instagram-Nutzerinnen über den Account "House of Effie" hochgeladen. Dort sind auch einige Bilder zu finden: Ein Selfie zeigt beispielsweise Armie, der sich mit der Hand an den Hals fasst, während auf weiteren Schnappschüssen lediglich seine Hand zu sehen ist. Auf den Aufnahmen ist das kleine Tattoo auf der oberen Seite des linken Ringfingers deutlich zu erkennen.

Auch Videos sind im Zuge dessen nun an die Öffentlichkeit gelangt. Daily Mail wurden Aufnahmen zugespielt, die zwar nicht die bisherigen Behauptungen thematisieren, jedoch wirkt Armie darin nicht gerade zurechnungsfähig. Der "Call Me By Your Name"-Star sitzt darin in einem Auto, macht sich ein Bier hinterm Steuer auf und nimmt eine weiße Substanz, eine Art Kristalle, aus der Hand seines Beifahrers zu sich. "Mehr, mehr, mehr", wiederholt er im Clip ständig.

Getty Images Armie Hammers Hände

Instagram / houseofeffie Armie Hammers Hand

Getty Images Armie Hammer im Februar 2018

