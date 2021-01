Zayn Malik (28) bringt die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln! Dass der einstige One Direction-Star mit Gigi Hadid (25) so richtig auf Wolke sieben schwebt, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein: Immerhin hatten die beiden im September 2020 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt. Doch plant der "Pillowtalk"-Interpret etwa, um Gigis Hand anzuhalten – oder sind die beiden gar schon verlobt? Fans sind sich sicher, dass Zayn in einem seiner neuen Lieder Hinweise darauf gibt...

Deutet Zayn mittels seines neuen Liedes "When Love's Around" etwa an, den nächsten großen Beziehungsschritt mit seiner Gigi gehen zu wollen? Immerhin singt er in dem neuen Song: "But I need you in my life. Yeah, you could be my wife for real." Übersetzt bedeuten diese Zeilen: "Aber ich brauche dich in meinem Leben. Yeah, du könntest tatsächlich meine Ehefrau sein."

Für einige Twitter-Nutzer sind diese Zeilen offenbar Grund genug, um von einer Verlobung auszugehen. "Ich habe mir gerade 'When Love's Around' angehört – plant Zayn etwa, um Gigis Hand anzuhalten?" oder auch "Er liebt Gigi so sehr – und das macht mich so glücklich", ließen beispielsweise zwei User auf der Nachrichtenplattform verlauten. Was meint ihr: Plant Zayn tatsächlich, sich mit Gigi zu verloben?

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Getty Images Zayn Malik, One-Direction-Star

