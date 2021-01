In der gestrigen Auftaktfolge der Dschungelshow hatte Mike Heiter (28) direkt abgeräumt: Bei der ersten Prüfung namens "Tierischer Einlauf" hatte der Ex von Elena Miras (28) mühelos drei Sterne einsammeln können – ganz im Gegenteil zu seiner Mitstreiterin Zoe Saip. Doch was sagt eigentlich Mikes Freundin Laura Morante (30) zu seiner Leistung im Ersatzdschungel? Im Promiflash-Interview gab sie jetzt ihre Einschätzung ab...

"Ich bin ehrlich: Ich weiß, wie Mike ist! Er ist extrem zielstrebig und ein Siegertyp", erklärte Laura gegenüber Promiflash. Aus diesem Grund sei sie auch nicht überrascht gewesen, dass ihr Liebster bei der Dschungelprüfung Vollgas gegeben hat. "Ich wusste, dass er abreißen wird – und dass ihn so schnell nichts aus der Fassung bringen wird", verdeutlichte die 30-Jährige und betonte: "Aber für mich ist er sowieso ein Superheld!"

Dennoch habe Laura nicht damit gerechnet, dass Mike beim Voting der Zuschauer auf Platz eins landet. "Aber nach der ersten Folge hat man gesehen, was für ein Herzensmensch Mike ist – und wie toll er ist", schwärmte die Essenerin und zog eine Schlussfolgerung: "Da war es eigentlich klar, dass er alle Herzen erobert."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter bei einer Dschungelshow-Prüfung

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im November 2020

