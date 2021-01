Daniela Büchner (42) hat sich nicht einfach so aufgebretzelt – dahinter steckte eine wichtige Message! Am Sonntag war die ehemalige Kandidatin im Rahmen der Dschungelcamp-Ersatzshow zu Gast im Studio. Für ihren TV-Auftritt wählte die Freundin von Ennesto Montè (45) ein superheißes Outfit, mit dem sie sicherlich alle Blicke auf sich gezogen hat! Manche Zuschauer fanden den Look etwas übertrieben, andere fanden ihn einfach nur total heiß. Im Promiflash-Interview verrät Danni jetzt, welche Botschaft sie mit ihrem sexy Auftreten vermitteln wollte.

"Dass mein Outfit so polarisiert, das war mir schon klar – das ist auch okay so", stellt die 42-Jährige vorab klar. "Ich wollte einfach, dass jeder sieht, dass es mir gut geht und dass ich mich gut fühle und dass ich mich sehr gut als Frau fühle", betont Danni weiter. Das ist mit ihrem selbstbewussten Auftritt auch definitiv gelungen!

Ganz klar: Danni fühlt sich pudelwohl in ihrem Body. Momentan treibt die Wahl-Malloquinerin auch sehr viel Sport – aber nicht etwa, um abzunehmen! Sie wolle einfach ihren Alltag bewusster gestalten und "den inneren Schweinehund überwinden", wie sie vor ein paar Tagen auf Instagram erklärte. "Klingt immer einfacher, als es ist."

TVNOW / Stefan Gregorowius Danni Büchner bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Dezember 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Dezember 2020

