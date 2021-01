Romeo Beckham (18) zieht nach! Dass die Beckham-Boys auf Tattoos stehen, ist allseits bekannt. Nicht nur das Familienoberhaupt David Beckham (45) hat bereits zahlreiche Besuche beim Tätowierer hinter sich, sondern auch sein ältester Sohn Brooklyn (21). Nun scheint auch Romeo angefixt zu sein. Im August 2020 konnte man einen Blick auf sein erstes Tattoo auf dem Oberkörper erhaschen. Jetzt bekam man seine zweite, wesentlich auffälligere Tätowierung im Netz zu sehen!

Auf Instagram postete Romeo ein Bild vom Fußballtraining. In kurzer Hose kickte er den Ball vor sich her. Dabei war eines nicht zu übersehen: Der große Adler auf seiner Wade! Auch seinen Followern fiel sofort die neue Körperkunst auf: "Neues Tattoo?" oder "Cooles Tattoo!", hieß es in der Kommentarspalte. Offenbar ließ er sich, was die Körperstelle betrifft, von seinem Vater inspirieren – denn auch David hat einen Körperschmuck aus Tinte auf der Wade.

Vor ungefähr einem Jahr entschied sich sein älterer Bruder Brooklyn ebenfalls für ein XXL-Tattoo – er ließ es allerdings auf seine Schulter stechen. Diese ziert nun ein riesiger Drache, der von Rosen umrankt wird. Ob das Tattoo eine Bedeutung für ihn hat? Er widmete seiner Mutter Victoria (46) nämlich bereits zwei der ewig haltbaren Körperzierden.

Savio/MEGA, Savio/MEGA Collage: Romeo Beckham

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham zu seinem 17. Geburtstag

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham im November 2020

