Emily Ratajkowski (29) trägt ihre Babykugel stolz zur Schau! Im Oktober des vergangenen Jahres gab die Laufstegschönheit in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Vogue bekannt, dass sie und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Auch während der Schwangerschaft präsentiert sich die Schauspielerin stets in stylishen Outfits. So auch jetzt, als Emily mit ihrem ziemlich gewachsenen Bäuchlein bei einem Spaziergang abgelichtet wurde!

Auf Paparazzi-Aufnahmen vom vergangenen Mittwoch präsentiert Emily, die sich laut eigenen Angaben bereits im dritten Schwangerschaftstrimester befindet, stolz ihren Babybauch. Die Schnappschüsse, die in New York gemacht wurden, zeigen die “Entourage”-Darstellerin in einer weißen Oversize-Daunenjacke und einem eng anliegenden Rollkragenpullover, unter dem sich ihr Bauch ziemlich stark abzeichnet. Dazu trägt sie auf den Bildern, die der Dailymail vorliegen, eine helle Mom-Jeans und weiße Sneaker. Abgerundet wird Emilys lässiger Schwangerschaftslook durch eine schwarze Mund-Nasen-Maske und eine dunkle Sonnenbrille.

Das Emily ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießt, ist nicht Neues. Auch in den vergangenen Wochen zeigte sie immer wieder stolz ihre wachsende Körpermitte. Zuletzt überraschte sie ihre Fans am Silvesterabend mit einem Babybauch-Update.

Instagram / emrata Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski im November 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Dezember 2020

