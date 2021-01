Das war wohl Emily Ratajkowski (29) und Sebastian Bear-McClards letztes Silvester zu zweit! Die Laufstegschönheit hatte Ende Oktober verkündet, dass sie und ihr Mann ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem dokumentiert sie ihren wachsenden Schwangerschaftsbauch mithilfe zahlreicher Postings auf Social Media. Und inzwischen ist ihre Körpermitte auch schon ganz schön rund: Das beweist das Model nun mit gleich mehreren Silvester-Schnappschüssen!

Auf Instagram gibt die 29-Jährige Eindrücke von ihrem Start ins neue Jahr. Obwohl sie inzwischen schon einen großen Babybauch hat, ließ sie es sich nicht nehmen, sich für Silvester ordentlich in Schale zu werfen: Emily posiert auf den Fotos in einem grünen, hautengen Kleid, das ihre Wölbung ganz besonders gut in Szene setzt, auf ihrer Wohnzimmercouch. "Auf geht's 2021!", kommentiert sie die Aufnahmen.

Die Fans der Brünetten melden sich auf den Post nicht nur mit zahlreichen Neujahrsgrüßen zu Wort – sondern schrieben Kommentare voller Bewunderungen: "Ich habe mir so oft gesagt: 'Es gibt keine Möglichkeit, dass diese Frau noch schöner sein kann.' Jetzt bist du schwanger und ich nehme alles zurück!", schwärmt beispielsweise ein User.

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de