Justin Timberlake (39) ist zum zweiten Mal Papa geworden. Selbst darüber gesprochen hat er noch nie – bis jetzt! Im Sommer machten Gerüchte die Runde, dass der Sänger und seine Frau, Schauspielerin Jessica Biel (38), erneut Nachwuchs bekommen haben sollen. Zwar bestätigte ein Freund des Paares die Baby-News, die beiden ließen sich jedoch zu keinem Statement hinreißen. Dass Justin daher jetzt ganz nebenbei Details und sogar den Namen ausplauderte, dürfte seine Fans ziemlich überraschen!

Während eines virtuellen TV-Auftritts in der Ellen DeGeneres Show sprach Justin erstmals über Söhnchen Nummer zwei – und lüftete direkt das Geheimnis um dessen Namen: Phineas. "Er ist großartig und so süß. Niemand schläft mehr", berichtete der 39-Jährige und schwärmte weiter: "Aber wir freuen uns riesig. Wir freuen uns riesig und könnten nicht glücklicher sein. Wir sind sehr dankbar."

Außerdem wollte Moderatorin Ellen (62) wissen, wie es so ist, zwei Kinder erziehen zu müssen. "Wir sehen uns eigentlich nicht mehr", scherzte Justin. Doch es mache sehr viel Spaß und sei ganz großartig. Auch Sohnemann Silas fühle sich pudelwohl in seiner Rolle als großer Bruder: "Im Moment mag er es sehr. Phin kann noch nicht gehen oder ihn jagen, also werden wir sehen, wie es weitergeht", erzählte der "Say Something"-Interpret.

Instagram / justintimberlake Jessica Biel und Justin Timberlake

MEGA Justin Timberlake, Ehefrau Jessica Biel und Sohn Silas im Februar 2020

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im Februar 2017 in Beverly Hills

