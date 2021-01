Heidi Klum (47) scheint wirklich auf diesen Look zu stehen! Das Supermodel scheint ein Faible für Klamotten im Leoprint zu haben. Sogar bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr trug die Wahlamerikanerin ein auffälliges Leo-Dress. Vor ein paar Monaten zeigte sie sich sogar in Dessous mit ihrem vermeintlichen Lieblingsprint. Jetzt wurde die Blondine erneut in einem Outfit mit dem schwarz-gelb getupften Muster abgelichtet.

Paparazzi fotografierten Heidi in Berlin auf ihrem Weg zu den Germany's next Topmodel-Dreharbeiten. Begleitet wird die Chefjurorin der Castingshow von einem kleinen Produktionsteam – doch während die Crew ganz in Schwarz gekleidet ist, sticht die vierfache Mama mit ihrem Leo-Look aus der Gruppe hervor. Sie trägt allerdings nicht nur einen fast bodenlangen Mantel mit dem Muster, sondern auch noch einen passenden Pulli. Die 47-Jährige krönt ihr Outfit noch mit Stiefeln, die ebenfalls mit einem Leopardenprint bedruckt sind.

Ob die Zuschauer dieses Outfit von Heidi dann auch bei GNTM wiederentdecken können? Das werden die Zuschauer spätestens dann erfahren, wenn die Modelsuche in die nächste Runde geht – und das ist gar nicht mehr so lange hin. Schon am 4. Februar startet die 16. Staffel des TV-Formats.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei Elton Johns Oscar-Party

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, November 2020

Anzeige

ActionPress Heidi Klum bei der "America's Got Talent"-Staffelpremiere im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de