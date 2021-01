Am 4. Februar ist es so weit – dann startet endlich die neue Germany's next Topmodel-Staffel! Bereits zum 16. Mal begibt Heidi Klum (47) sich auf die Suche nach Nachwuchstalenten auf dem Laufsteg. Ihre Anwärterinnen hat die Modelmama vor wenigen Tagen bereits höchstpersönlich auf Social Media präsentiert. Nun gab die bessere Hälfte von Tom Kaulitz (31) einen weiteren Einblick in die Show. Auch diesmal wird es wieder Gastjuroren geben – und wie schon 2019 ist erneut ihr Schwager Bill Kaulitz (31) mit von der Partie.

"Wahrscheinlich darf ich gar nicht verraten, wer heute mein Gastjuror ist", erzählte die 47-Jährige in einem Video auf Instagram. Aber Regeln scheinen der Blondine so ziemlich egal zu sein – denn ein Schwenk zur Seite zeigt den ebenfalls blonden Tokio Hotel-Frontmann Bill. "Hottie, Hottie, Hottie", freute Heidi sich ganz offensichtlich über die erneute Zusammenarbeit mit dem Musiker.

Bereits seit Anfang November wird für die neue "Germany's next Topmodel"-Staffel gedreht – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage erstmals in Deutschland, genau genommen in Berlin. Dafür reiste Heidi mit all ihren Liebsten aus Los Angeles an – inklusive Tom und Bill. Eine lange Anreise hatte der "White Lines"-Interpret also nicht.

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz bei der Premiere von "Maleficent 2: Mächte der Finsternis"

