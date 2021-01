Sind etwa auch diese beiden Reality-TV-Gesichter potenzielle Mitstreiter in der nächsten Ausgabe von Promis unter Palmen? Anfang der Woche begaben sich einige der bereits vermuteten Kandidaten auf weite Reise – vor Kurzem hatte eine Zeitung die elf vermeintlichen Teilnehmer des Sat.1-Formats enthüllt. Und tatsächlich scheinen sich einige von ihnen nun schon am thailändischen Drehort in einem Hotel zu befinden. Nun posteten allerdings auch zwei weitere Fernsehstars Videos aus besagter Unterkunft – ob Mischa Mayer (29) und Kate Merlan (33) ebenfalls dabei sein werden?

Während sich die heiß gehandelten Kandidaten wie Elena Miras (28) und Georgina Fleur (30) am vergangenen Dienstag aus einem Langstreckenflieger zeigten, residierten Melanie Müller (32) und Henrik Stoltenberg bereits in einem Hotel, wie man ihren Instagram-Storys entnehmen konnte. Die Badeinrichtung entlarvte die Dschungelkönigin und den Love Island-Charmeur: Es kann sich nur um das gleiche Etablissement handeln. Kurioserweise teilten nun auch der Ex-Promi Big Brother-Bewohner Mischa und die Kampf der Realitystars-Beauty Kate Merlan in ihren Storys Clips aus einem sehr ähnlich aussehenden Zimmer. Der Einbauschrank, den man auch schon bei Melli und Henrik entdecken konnte, war auch bei ihnen im Hintergrund zu sehen!

Noch hat Sat.1 weder den Cast noch einen Starttermin offiziell bestätigt. Nach Bild-Informationen soll Anfang Februar gedreht werden, zuvor müssen die Kandidaten in Quarantäne verweilen. Dazu passt die nun vermeintlich frühe Anreise. Mischa und Kate zählten bislang allerdings nicht zu den von dem Medium enthüllten VIPs. Ob die beiden nun also als Ersatz für ausgefallene Personen dabei sind oder von vorneherein eingeplant waren, ist noch unklar.

Instagram / melanie.mueller_offiziell & henrik_stoltenberg Collage: Melanie Müller und Henrik Stoltenberg in einem verdächtig ähnlichen Hotel-Badezimmer

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer in einem Hotelzimmer mit verdächtigem Einbauschrank

Instagram / katemerlan Kate Merlan in einem Hotelzimmer mit verdächtigem Einbauschrank

