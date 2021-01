Was für ein besonderer Tag! Am vergangenen Mittwoch wurde Joe Biden (78) als neuer Präsident der USA vereidigt. Doch nicht nur das: Mit seiner Amtseinführung wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine Frau zur rechten Hand des Regierungschefs berufen. Kamala Harris (56) ist nun offiziell Vizepräsidentin. Auch in Justin Timberlakes Familie gab es an diesem Tag einen Grund zur Freude – zumal seine Mutter Lynn Harless (60) Geburtstag hatte. Aus diesem Anlass widmet ihr der Sänger ein paar rührenden Zeilen.

"Während wir eine neue Regierung und unsere erste Vizepräsidentin feiern, feiern wir auch ALLE Frauen, die uns den Weg geebnet haben", schreibt er neben die drei Schnappschüsse auf Instagram, die im Zeitraffer besondere Momente von ihm und der 60-Jährigen zeigen. Vor allem das erste Bild wird für seine Fans ein ganz besonderer Einblick ins Leben des Superstars sein. Auf dem Throwback-Pic aus Justins Jugendzeit sitzen er und Lynn gemeinsam auf der Couch und lächeln in die Kamera. Bei seiner Mutter wolle sich der Musiker für ihre ständige Unterstützung und ihren Zimtzucker-Toast bedanken. "Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich", beendet er den Post mit emotionalen Worten.

Der Künstler ist selbst erst vor einigen Monaten zum zweiten Mal Vater geworden. 2015 durften er und seine Frau Jessica Biel (38) sich über ihren Sohn Silas Randall freuen. Jetzt erblickte sein kleiner Bruder Phineas das Licht der Welt. "Er ist großartig und so süß. Niemand schläft mehr", schwärmte Justin (39) in einem Interview bei der Ellen DeGeneres Show über seinen jüngsten Nachwuchs.

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake und seine Mutter Lynn Harless

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake und seine Mutter Lynn Harless

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel im Januar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de