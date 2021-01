Paola Maria (27) gibt ein ehrliches Update zu ihrem Alltag als Mama! Gemeinsam mit ihrem Mann Sascha Koslowski (34) hat die YouTuberin zwei gemeinsame Kinder: Ihr Erstgeborener Leonardo (2) ist inzwischen zwei Jahre alt und vergangenen November kam ihr zweiter Sohn Alessandro zur Welt. Im Netz spricht Paola jetzt offen über das neue Leben zu viert und gibt zu: Zwei kleine Kinder zu haben, ist zwar superschön, aber eben auch total anstrengend!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Netz-Schönheit jetzt einige Fragen ihrer Fans. Ein Abonnent wollte dabei wissen, wie es ihr als frischgebackene zweifache Mutter so gehe, woraufhin Paola erklärte: "Um ehrlich zu sein: Ich bin müde, ich bin die ganze Zeit müde, dauermüde." Doch genau so habe sie es sich auch vorgestellt. Was sie durchhalten lässt? "Die beiden sind die Liebe meines Lebens", beteuert die 27-Jährige.

Doch obwohl Paola total übermüdet ist, unternahmen sie und Sascha jetzt die erste große Reise mit ihren beiden Söhnen: Am Donnerstag flog Familie Koslowski nach Dubai – trotz der anhaltenden Pandemie und des aktuellen Lockdowns! Für diese Aktion ernteten die zwei bereits einen riesigen Shitstorm auf Instagram.

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro an Weihnachten 2020

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram / diekoslowskis Paola Maria mit ihren Söhnen im Flugzeug

