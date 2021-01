So denkt Lars Tönsfeuerborn (30) im Nachhinein über seine Zeit mit Bea Fiedler (63). Die beiden Realitystars haben in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Lydia Kelovitz in der Dschungelcamp-Ersatzshow um den Sieg gekämpft. Dabei sind vor allem Lars und Bea immer wieder heftig aneinandergeraten. Für den Prince Charming-Sieger war das enge Zusammenleben mit dem ehemaligen Playmate eine ziemliche Herausforderung, wie er jetzt im Promiflash-Interview verriet.

"Für mich war es eine wahre Nervenprobe", erklärte er gegenüber Promiflash. Ob es um die verpatzten Challenges, fehlende Zigaretten oder die zu kalte Dusche ging – zwischen Lars und Bea hat es einfach ständig gekracht. Trotz aller Streitigkeiten ist Lars seine TV-Mitbewohnerin aber offenbar ans Herz gewachsen. "Ich bleibe dabei, Bea ist eine sehr liebenswerte Person, nur eben nicht immer ganz einfach und sehr launisch. Ich denke, sie muss einfach das Glück wiederfinden. Und sie hat einfach echt abgeliefert in der Show. Ich habe mich bestens amüsiert beim Nachschauen der Folgen", erzählte er.

Tatsächlich haben gerade ihre vielen Sticheleien gegen ihre Konkurrenten Bea im Netz ordentlich Sympathiepunkte eingebracht. Aber warum hat sie es trotzdem nicht in die nächste Runde geschafft? "Warum es nicht geklappt hat, kann ich nicht sagen. Ich hätte es ihr ebenfalls gegönnt. Am Ende haben die Zuschauer eben entschieden", meinte Lars.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / larstoensfeuerborn Podcaster Lars Tönsfeuerborn

Anzeige

Ich bin ein Star - Die grosse Dschungelshow, RTL Bea Fiedler bei der Dschungelprüfung 2021

Anzeige

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn, "Prince Charming"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de