Hat Der Bachelor-Kandidatin Stefanie Gherega etwa doch noch ihren Traummann gefunden? In der Kuppelshow wollte die Münchnerin gerade erst TV-Junggeselle Niko Griesert (30) um den Finger wickeln und ging dabei richtig scharf ran – buchstäblich. Sie schenkte ihm zur Begrüßung eine Chilischote. Trotz dieser pikanten Anmache bekam Stefanie aber schon in der ersten Folge einen Korb. Jetzt überrascht sie ihre Follower allerdings mit einem anderen Mann an ihrer Seite: Sie teilte ein Knutschbild mit "Traumfrau gesucht"-Teilnehmer Dennis Schick (32).

Aber was hat es mit den Foto auf sich, dass die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story geteilt hat? Das klärt Dennis in einem Post auf: "Ja, es stimmt! Wir hatten im Sommer eine wunderschöne Zeit miteinander. Jedoch ist daraus nicht die große Liebe geworden, sondern eine große Freundschaft." Wie gut sich die Realitystars tatsächlich verstehen, beweist der Rheinländer dann noch mit einigen gemeinsamen Schnappschüssen der beiden.

Dass sie immer noch Single ist und auch beim Bachelor nicht ihre große Liebe finden konnte, nimmt Stefanie sehr gelassen. "Natürlich ist man immer enttäuscht. Doch ich finde, das ganze Leben ist vorherbestimmt, und es sollte wohl einfach nicht mit Niko und mir sein", meinte sie im Promiflash-Interview.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNow Stefanie Gherega und Niko Griesert bei der ersten Nacht der Rosen

Anzeige

Instagram / dennisschick "Traumfrau gesucht"-Star Dennis Schick

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick und Stefanie Gherega

Anzeige



