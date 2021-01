Ist Georgina Fleur (30) bald nicht mehr Georgina Fleur? Die Reality-Beauty steht seit Wochen immer wieder in den Schlagzeilen – jedoch selten mit positiven News. Vor allem ihre sehr turbulente Beziehung zu Kubilay Özdemir sorgt regelmäßig für jede Menge Gesprächsstoff. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin scheint an diesen Schlagzeilen aber vor allem eines zu stören: ihr Name! Georgina möchte nämlich gerne ihren Nachnamen Fleur loswerden.

Das verkündete der Rotschopf jetzt jedenfalls auf Instagram. Auf den Fan-Kommentar "Du bist die Trash-Queen ever" reagierte Georgina gerührt, gab aber auch gleichzeitig ein Statement ab: "Ab sofort möchte ich nicht mehr Georgina Fleur genannt werden. Nur noch Georgina! Ich bin auch momentan in Kontakt mit Instagram, dass ich hier endlich das @Georgina bekomme." Tatsächlich heißt die 30-Jährige auf der Fotoplattform immer noch "georginafleur.tv". Allerdings nennt sie sich auch in ihrer Insta-Bio immer noch Georgina Fleur.

Aber was hat Georgina auf einmal gegen ihren Nachnamen? Eine Erklärung für ihren Sinneswandel hat die Reality-Skandalnudel bisher nicht geliefert. Beim Nachnamen Fleur handelt es sich allerdings ohnehin bloß um einen Künstlernamen. Mit bürgerlichem Namen heißt die Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin nämlich Fleur Georgina Bülowius.

