Wieso sind Sandra Janina und Juliano Fernandez noch nicht zusammengezogen? Nach ihrer Love Island-Liebespleite mit Henrik Stoltenberg hat die Erfurterin in dem ehemaligen Are You The One?-Kandidat offenbar endlich ihren Mr. Right gefunden. Obwohl die beiden knapp 400 Kilometer auseinanderwohnen, scheinen sie fast ununterbrochen Zeit miteinander zu verbringen – denn im Netz zeigen sie sich beinahe ausschließlich zusammen. Doch warum haben sich Sandra und der Kölner noch keine gemeinsame Wohnung zugelegt?

Das wollte nun auch ein neugieriger Fan der beiden im Rahmen eine Instagram-Fragerunde wissen. Daraufhin antwortete Sandra: "Das liegt einfach daran, dass er nicht nach Erfurt will und ich nicht nach Köln." Zudem seien sie und Juliano ja auch noch nicht so lange zusammen. "Wir haben noch keinen Standort. Außerdem haben wir alle Zeit der Welt", fasste die Influencerin zusammen.

Kennengelernt haben sich Sandra und ihr Liebster über ihre gemeinsame Freundin Michele Cipa. "Ich war mit einem Kumpel in der Nähe von Erfurt und wir sind dann zu den beiden gefahren", verriet Juliano vor wenigen Wochen via Instagram. Einige Wochen später hätten er und die Blondine sich dann allein getroffen.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Influencer

