Katharine McPhees (36) Bauch wird immer runder und runder. Im Oktober 2020 wurde erstmals berichtet, dass die Schauspielerin und ihr 35 Jahre älterer Mann David Foster (71) das erste gemeinsame Kind erwarten. Doch erst zwei Monate später tauchten die ersten Paparazzifotos auf, die bestätigten: Die einstige "Smash"-Darstellerin ist tatsächlich schwanger! Viel mehr Details sind allerdings nicht bekannt. Umso besonderer ist nun ein Babybauchfoto, dass die Ex-American Idol-Teilnehmerin auf Social Media postete.

Der Anlass für die seltene Schwangerschaftsaufnahme von ihr ist ein Gewinnspiel, das Kat mit weiteren Promi-Ladys wie dem Pretty Little Liars-Star Tammin Sursok (37) auf Instagram startete. "Geschenke! Allerdings nicht das, was ich ihm Ofen habe", scherzt die Kalifornierin, die auf dem Bild einen sehr eleganten rosafarbenen Morgenmantel mit Federn am Rücken trägt. Ob die Farbe ihres Kleidungsstücks wohl ein Hinweis darauf ist, dass die 36-Jährige ein Mädchen erwartet?

Es könnte sein, aber viele von Kats Followern sind längst überzeugt, dass sie Zwillinge bekommt. Der Grund für diese Vermutung ist das erste Bild von ihrem Babybauch, das sie im Netz postete: Dieses kommentierte die brünette Schönheit nämlich mit zwei Herz-Emojis – ein scheinbar klares Indiz für ihre Fans, dass sie gleich zwei Kinder bekommt.

Getty Images David Foster und Katharine McPhee im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Katharine McPhee auf einem Event in L.A. im Oktober 2019

Instagram / katharinefoster Katharine McPhee im Dezember 2020

