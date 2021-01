Kommt es bei Let's Dance zum Beef zwischen Senna (41) und Joachim Llambi (56)? Vor wenigen Tagen wurden die Teilnehmer der neuen Staffel der Tanzshow bekannt gegeben. Auch Ex-Monrose-Mitglied Senna wird ab dem 26. Februar über das Parkett schweben. Wird sie dann auch ihre Krallen ausfahren? In einem Promiflash-Interview von 2016 machte sie jedenfalls deutlich, von Llambis Kritik nicht sonderlich viel zu halten.

Im Januar 2016 erzählte die Sängerin, dass "Let's Dance" eines der wenigen TV-Formate sei, an dem sie teilnehmen würde. Fünf Jahre später ist nun ihre Zeit gekommen und sie ist tatsächlich Teil des Casts. Und mit Senna könnte die Stimmung hitzig werden. "Ich würde mich mit diesem – wie heißt der Schreihals in der Jury? Joachim Llambi... Ich glaube, ich würde mich mit dem anlegen", äußerte sie damals im Promiflash-Interview. Die Kommentare des Jurymitglieds seien manchmal frech und respektlos, außerdem wirke der heute 56-Jährige "kratzig und frustriert".

Schon damals war Senna sich bewusst, vor was für eine große Herausforderung die Promis gestellt werden – Llambis Kritik fand sie daher unpassend: "Dann denk ich mir: Tanz du doch, zieh du doch mal die High Heels an, stell dich da hin und tanz! Ich will mal sehen, wie du dich bewegst." Vielleicht kommt es aber auch anders, als sie denkt. Denn die 41-Jährige setzte abschließend noch hinzu: "Er war mir gegenüber immer freundlich, wenn wir uns begegnet sind."

Instagram / missgammour Senna Gammour im September 2020

Joshua Sammer/Getty Images Joachim Llambi in der zwölften "Let's Dance"-Staffel

Instagram / missgammour Senna Gammour im Oktober 2020

