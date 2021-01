Liz Kaeber (28) hatte ein Ziel vor Augen: Sie wollte sich bei Der Bachelor verlieben! Deswegen startete sie 2015 das Liebesabenteuer im Fernsehen und traf dort auf den damaligen Rosenkavalier Oliver Sanne (34). Sie verließen die Sendung zwar gemeinsam, doch das Liebesglück hielt nicht lange an. Schon bei der großen Wiedersehensshow gingen die beiden bereits wieder getrennte Wege. Auf Social Media packt Liz jetzt darüber aus, was sie sich vor sechs Jahren von der Bachelor-Teilnahme erhofft hatte.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Beauty die Behauptung eines Fans, dass sie in dem Kuppelformat eigentlich nur Spaß haben wollte – und stellte klar: Das ist falsch! "Ich hatte damals ernste Absichten", erklärte Liz. Ihr ging es dabei nicht um Fame oder Reichweite – im Gegenteil: Sie sei laut eigener Aussage sogar überfordert gewesen mit all der Aufmerksamkeit. Sie kehrte nach der Teilnahme sogar zunächst in ihren Job als Krankenschwester zurück, bevor sie letztendlich ihr Geld als Influencerin verdiente.

Und das hatte einen guten Grund. Der heute 28-Jährigen war es nämlich immer sehr wichtig, in ihrem Job glücklich zu sein. Und bis ihr Social Media dieses Gefühl gab, dauerte es eben etwas. "Mir geht es nicht ums Geld, sonst hätte ich damals auch nicht als Krankenschwester gearbeitet", betonte sie auf Instagram.

Getty Images Oliver Sanne, "Der Bachelor" von 2015

Instagram / lizkaeber Influencerin Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

