Nanu, mit diesem Bauer sucht Frau International-Pärchen hat wohl keiner gerechnet! In der vergangenen Staffel der RTL-Kuppelshow hatte unter anderem der österreichische Bauer Emanuel nach der große Liebe gesucht und deshalb die Kandidatinnen Claudia, Bianca und Irene auf seinen Hof eingeladen. Während er selbst in keiner der Damen die Partnerin fürs Leben fand, konnte die Sendung dafür aber wohl seinen Anwärterinnen in Sachen Liebe auf die Sprünge helfen: Zwei seiner Hofdamen sind jetzt nämlich zusammen!

Zwischen Hundetrainerin Irene und Fahrlehrerin Bianca hat's mächtig gefunkt! Wie RTL jetzt berichtet, wurde aus den ehemaligen Konkurrentinnen nach der Show ein Paar. Mit einer Frau durchs Leben zu gehen, sei für beide eine völlig neue Erfahrung – deshalb habe Bianca erst gar nicht gewusst, wie sie ihre Emotionen deuten soll: "Ich habe gefühlt, dass ich mich zu ihr hingezogen fühlte, aber ich konnte das zuerst nicht richtig einordnen." Irene ging es da offenbar nicht anders, wie sie erklärt: "Man hat einfach eine Hemmung – auch wegen der Gesellschaft."

Doch was hält eigentlich Emanuel von der Liebe seiner beiden ehemaligen Hofdamen? Der Gnadenbauer freut sich riesig für die beiden: "Es ist wunderbar, wenn sich zwei Menschen finden, egal über welche Wege. Ich gönne es ihnen von Herzen!"

TVNOW / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

TVNOW / Guido Engels Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

TVNOW Emanuel, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

