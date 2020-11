Ist dieser sexy und vor allem selbstbewusste Auftritt ein weiterer indirekter Hieb gegen Mike Heiter (28)? Am Dienstag holte Elena Miras (28) erstmals zum Schlag gegen ihren Ex aus. Sie machte ihm heftige Vorwürfe – er schulde ihr Geld, er bezahle keinen Unterhalt für ihre gemeinsame Tochter Aylen, er sei nie da gewesen. Klare Ansagen, auf die Mike bereits mit einem deutlichen Gegen-Statement geantwortet hat. Elenas Reaktion: ein superheißer Clip im Netz!

Die Schlammschlacht hat begonnen und Elena scheint kampfbereit zu sein! Nachdem sie dem "Erzeuger" ihrer Tochter, wie sie Mike selbst bezeichnet, jede Menge Vorhaltungen gemacht hat, präsentiert die Schweizerin nun stolz, was sie zu bieten hat. Kommentarlos veröffentlicht Elena ein Boomerang-Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie knapp bekleidet zu sehen ist. Und es besteht kein Zweifel: Die 28-Jährige ist sich ihrer Sache sicher – sie wirkt souverän bis in die Haarspitzen.

Mike hingegen hat sich bislang nicht wieder zu Wort gemeldet oder gar in seiner Story gezeigt. Er hatte sich zwar zu den Unterstellungen geäußert – er wolle beispielsweise um das geteilte Sorgerecht für Aylen kämpfen – mehr bekam seine Community seitdem jedoch nicht von ihm zu hören.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen im März 2020

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras, Aylen und Mike Heiter

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im August 2020

Anzeige

Ist Elenas sexy Clip als Schlag gegen Mike zu werten? Eindeutig! Würde ich nicht behaupten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de