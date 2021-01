Sam Dylan (29) darf noch immer von dem Einzug ins Dschungelcamp 2022 träumen! Zusammen mit Ex-Bachelor Oliver Sanne (34) und Reality-TV-Star Christina Dimitriou (29) wohnte der Influencer in der Dschungel-Ersatzshow drei Tage in einem Tiny House und stellte sich den verschiedensten Herausforderungen. Nun steht fest: Der 29-Jährige konnte sich gemeinsam mit Christina gegen den ehemaligen Rosenkavalier Oli durchsetzen und steht somit im Halbfinale der Show. Sam hat Promiflash nun verraten, wie er sich das "Goldene Ticket" für Australien schnappen möchte.

"Ich werde beweisen, dass ich mir für nichts zu schade bin. Ich werde jede Prüfung antreten, egal wie groß meine Angst ist", stellte Sam im Interview klar. Auch wenn er wahrscheinlich nicht jede Aufgabe lösen könne, wolle er sich der Herausforderung erst einmal stellen. "Ich möchte den Zuschauern beweisen, dass ich ein Kämpfer bin", sagte er gegenüber Promiflash. Davon, dass er den Platz im Dschungel auf jeden Fall verdient hätte, konnte er die Zuschauer immerhin schon einmal überzeugen. Er punktete im Voting und schaffte es somit eine Runde weiter.

"Ich habe nie damit gerechnet, dass ich weiter komme", freute sich der Influencer umso mehr. Bisher steht er gemeinsam mit GNTM-Zicke Zoe Saip, Love Island-Muskelprotz Mike Heiter (28), DSDS-Sternchen Lydia Kelovitz, Prince Charming-Star Lars Tönsfeuerborn (30) und Christina im Halbfinale – und jeder möchte unbedingt nach Down Under fliegen. Ob sich Sam am Ende durchsetzen kann, wird sich zeigen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

privat Sam Dylan, TV-Darsteller

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

Instagram / housedylan Sam Dylan, Influencer

